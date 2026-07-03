Сотрудники станции метро спасли пассажира, у которого остановилось сердце

В Сингапуре сотрудники метро спасли мужчину, у которого остановилось сердце

Два сотрудника метро в Сингапуре спасли жизнь пассажиру, у которого произошла остановка сердца прямо на станции, пишет Mothership.

Инцидент произошел на станции Woodlands South. Один из руководителей станции, Навин, получил сообщение от сотрудника транспортной безопасности о мужчине, который внезапно потерял сознание.

Другой руководитель станции, Файзал, немедленно начал сердечно-легочную реанимацию и использовал автоматический внешний дефибриллятор.

«Это был первый раз в моей жизни, когда я проводил кому-то сердечно-легочную реанимацию», — признался мужчина.

Вскоре на место прибыла бригада скорой помощи и доставила пассажира в больницу. Позже в тот же день дети пострадавшего вернулись на станцию, чтобы сообщить сотрудникам, что их отец пришел в сознание, и поблагодарить их за спасение.

«Забота о пассажирах — часть нашей работы, но для нас это еще и личная ответственность», — прокомментировал Файзал.

Транспортное управление Сингапура отметило действия сотрудников, подчеркнув, что благодаря их быстрой реакции пассажир получил шанс на спасение.

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