Появилось видео задержания россиянина, разославшего военным взрывные устройства

ФСБ показала кадры с россиянином, разославшим бойцам СВО бомбы в виде парфюма

Центр общественных связей ФСБ России распространил видео с 23-летним гражданином России, который совершил массовую рассылку взрывных устройств, закамуфлированных в парфюмерные наборы военнослужащим и работникам оборонных предприятий.

На кадрах молодой человек признается, что он изъял из схронов в Челябинске бомбы и отправил их «Почтой России» проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области военнослужащим и сотрудникам органов власти.

В ФСБ РФ сообщили, что россиянин сделал это по указанию куратора с Украины. Злоумышленника задержали в марте прошлого года в Первоуральске Свердловской области.

Силовики изъяли почтовые отправления при досмотре в аэропорту Челябинска и обезвредили СВУ.

Следственный отдел УФСБ по Челябинской области завел в отношении россиянина уголовное дело по статьям УК РФ «Незаконное хранение оружия», «Покушение на теракт» и «Госизмена».

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила подрыв железнодорожного состава в Подмосковье.