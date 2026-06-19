Кузбасский подросток поджег машину полиции по заданию неизвестных

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Анжеро-Судженска, который поджег автомобиль полиции по заданию неизвестного куратора. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 17 июня, юноша поджег служебный автомобиль на территории одного из отделов полиции. По версии следствия, несовершеннолетний действовал по указанию неизвестного куратора. Злоумышленники обманом вынудили подростка приобрести легковоспламеняющуюся жидкость, угрожая распространить в сети его персональные данные.

Поджигателя задержали на месте преступления. Возбуждено уголовное дело.

До этого подросток из Петербурга поджег два релейных шкафа на железной дороге после знакомства с девушкой в сети. В отношении 14-летнего школьника него возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, предусматривающей до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Приморье за поджег оборудования на железной дороге будут судить двух подростков.