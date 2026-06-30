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Три человека получили тяжелые травмы в массовом ДТП на МКАД

На МКАД три человека получили тяжелые травмы в жесткой аварии
Telegram-канал ДТП и ЧП МОСКВА и МО

В результате столкновения трех автомобилей на 60 километре МКАД серьезные травмы получили три человека, передают «Известия» со ссылкой на источник.

«Авария произошла утром 30 июня, во вторник. Отмечается, что у пострадавших переломы, рваные раны и ушибы, они госпитализированы в тяжелом состоянии», – говорится в публикации.

Столкновение произошло утром 30 июня. Дептранс сообщил, что люди получили травмы, при этом одного из пострадавших спасателям пришлось деблокировать из искореженного транспорта. В настоящее время на данном участке МКАД движение серьезно затруднено: четыре из пяти полос дороги перекрыты.

Автомобилисты запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на МКАД прибыли оперативные службы города: сотрудники МЧС, три патрульных автомобиля и три реанимобиля с медиками. На записи также заметно, что серьезные повреждения получила легковая машина: у транспорта полностью разворотило кузов, при этом отсутствует крыша, окна и двери. Рядом на проезжей части стоит второй участник аварии – большегруз. Всего в ДТП разбились три автомобиля.

Ранее 17 машин разбились в серьезном ДТП под Нижним Новгородом.

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