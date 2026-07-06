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Россиянок предупредили об опасности угодить в суррогатный брак

Психотерапевт Никитина: поиск супруги мамой жениха – признак суррогатного брака
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Россиянок стали чаще заманивать в так называемый суррогатный брак. Женщину в таких случаях обманывают якобы замужеством по взаимной любви, а после рождения ребенка ее новый супруг и свекровь объединяются, стремясь выгнать молодую жену и забрать детей. Первым признаком угрозы попасть в такой лже-брак является поиск супруги мамой мужчины, рассказала 360.ru семейный системный психотерапевт Лариса Никитина.

Если будущая свекровь сама пытается устроить брак сыну – это сразу должно насторожить, пояснила специалист.

«Это похоже на проект. Это не про любовь. Что такое семья? Это же не про то, чтобы заработать денег, родить ребенка, получить за него что-то. Семья, дети — это не проект», ― подчеркнула она, призвав задуматься, почему мужчина сам не может найти себе жену.

Никитина посоветовала избегать союзов с «маменькиными сынками», подчеркнув, что в этом случае у мужчины всегда будет авторитет не супруга, а мать. При этом жена не выйдет за рамки отношений, ограничивающихся функциями – выносить, родить и выкормить ребенка, заключила психотерапевт.

Психолог ранее объяснила, как распознать в мужчине маменькиного сынка.

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