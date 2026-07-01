В России упростят выплату больничных и ряда пособий

С 1 июля в России изменятся правила расчета больничных и пособий

Социальный фонд России (СФР) с 1 июля 2026 года начнет применять новый механизм назначения ряда социальных выплат. Об этом РИА Новости сообщил ассистент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Максим Хромченко.

По словам эксперта, изменения затронут выплаты по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка. Их будут назначать автоматически на основании информации, уже имеющейся в системе индивидуального учета.

Хромченко пояснил, что ранее после наступления страхового случая Социальный фонд запрашивал необходимые сведения у работодателя. С введением нового порядка основным источником информации станут данные индивидуального лицевого счета гражданина, что позволит рассчитывать выплаты без дополнительных обращений.

При этом эксперт уточнил, что возможность запрашивать недостающие сведения у работодателей сохраняется. Если имеющейся информации окажется недостаточно для назначения выплат, Социальный фонд сможет воспользоваться прежним механизмом получения необходимых данных.

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