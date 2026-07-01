Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Общество

В России упростят выплату больничных и ряда пособий

С 1 июля в России изменятся правила расчета больничных и пособий
Shutterstock

Социальный фонд России (СФР) с 1 июля 2026 года начнет применять новый механизм назначения ряда социальных выплат. Об этом РИА Новости сообщил ассистент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Максим Хромченко.

По словам эксперта, изменения затронут выплаты по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка. Их будут назначать автоматически на основании информации, уже имеющейся в системе индивидуального учета.

Хромченко пояснил, что ранее после наступления страхового случая Социальный фонд запрашивал необходимые сведения у работодателя. С введением нового порядка основным источником информации станут данные индивидуального лицевого счета гражданина, что позволит рассчитывать выплаты без дополнительных обращений.

При этом эксперт уточнил, что возможность запрашивать недостающие сведения у работодателей сохраняется. Если имеющейся информации окажется недостаточно для назначения выплат, Социальный фонд сможет воспользоваться прежним механизмом получения необходимых данных.

Ранее в Госдуме рассказали о главных мерах поддержки российских семей

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!