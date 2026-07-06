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Общество

В Москве официант изнасиловал коллегу в туалете торгового центра

РЕН ТВ: в Москве официант надругался над девушкой в туалете ТЦ
Shutterstock

Официанта подозревают в надругательстве над девушкой в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ТЦ «Европейский», где 21-летняя пострадавшая работала с подозреваемым в одном ресторане. По данным издания, после смены девушка пошла к выходу из торгового центра. В этот момент коллега схватил ее за руку и потащил в женский туалет, где изнасиловал.

«Официантка отметила, что не понимает мотивов коллеги, так как ранее он не проявлял к ней внимания», – сообщается в публикации.

Сразу после произошедшего пострадавшая не обратилась в полицию, так как находилась в состоянии шока. Спустя некоторое время она все же написала заявление. По ее словам, молодого человека уже задержали.

До этого в Пакистане мужчину задержали за изнасилование девочки в магазине. Мужчина вместе со знакомыми надругался над ребенком, но задержали только его.
После произошедшего школьница попала в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что племянник арендодателя затащил школьницу в туалет дома и изнасиловал.

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