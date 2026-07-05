Группа мужчин зверски изнасиловала девочку в магазине, ее жизнь спасают врачи

Девочка из Пакистана оказалась в больнице после жестокого изнасилования. Об этом сообщает MMnews.

Инцидент произошел в городе Карачи. Компания из трех мужчин изнасиловала пострадавшую в магазине. В результате ее госпитализировали, медики наложили ей более десяти швов.

«В настоящее время девочка находится на лечении в больнице и борется за жизнь», – сообщается в публикации.

После обращения в полицию начались поиски подозреваемых. По данным издания, полицейские не спешили и в результате задержали только одного преступника, остальные все еще на свободе.

При этом семья девочки подвергается давлению. Им предложили 100000 рупий (81 тысяча рублей) и угрожали «другим решением ситуации», если они не примут деньги.

Также родители заявили, что полицейские не сотрудничают с ними и защищают насильников. Местные жители обратились к министру внутренних дел с просьбой обратить внимание на инцидент.

Ранее брат изнасиловал сестру-подростка после возвращения из тюрьмы.