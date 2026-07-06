Россиянам рассказали, какие напитки идеально подойдут для лета

Летом лучше пить чистую или минеральную воду, которая будет помогать сохранить электролитный баланс. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, можно также варить домашние компоты из ягод и фруктов с минимальным добавлением сахара. При этом употребление магазинных лимонадов и морсов лучше сократить до 200 мл в день.

«При этом людям, имеющим хронические заболевания ЖКТ и почек, лучше вовсе от них отказаться», – заявила Русакова.

Она также призвала не пить энергетические напитки летом, поскольку они содержат не только много сахара, но и кофеина, из-за чего обладают выраженным мочегонным эффектом и усугубляют обезвоживание в жару.

Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов из Пермского политеха (ПНИПУ) до этого объяснил, как разные по температуре напитки влияют на охлаждение тела. По словам эксперта, горячие напитки усиливают потоотделение, что способствует снижению температуры тела за счет испарения влаги. Ледяные же напитки, вопреки распространенному мнению, могут привести к перегреву.

Ранее врач объяснил, почему даже в жару лучше спать под одеялом.