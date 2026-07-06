Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянам рассказали, какие напитки идеально подойдут для лета

Врач Русакова: летом лучше пить чистую и минеральную воду
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Летом лучше пить чистую или минеральную воду, которая будет помогать сохранить электролитный баланс. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, можно также варить домашние компоты из ягод и фруктов с минимальным добавлением сахара. При этом употребление магазинных лимонадов и морсов лучше сократить до 200 мл в день.

«При этом людям, имеющим хронические заболевания ЖКТ и почек, лучше вовсе от них отказаться», – заявила Русакова.

Она также призвала не пить энергетические напитки летом, поскольку они содержат не только много сахара, но и кофеина, из-за чего обладают выраженным мочегонным эффектом и усугубляют обезвоживание в жару.

Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов из Пермского политеха (ПНИПУ) до этого объяснил, как разные по температуре напитки влияют на охлаждение тела. По словам эксперта, горячие напитки усиливают потоотделение, что способствует снижению температуры тела за счет испарения влаги. Ледяные же напитки, вопреки распространенному мнению, могут привести к перегреву.

Ранее врач объяснил, почему даже в жару лучше спать под одеялом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 6 июля. Медсправки по новым правилам, праздничные выплаты многодетным и прорыв в лечении рака поджелудочной
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!