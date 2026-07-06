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Врач объяснил, почему даже в жару лучше спать под одеялом

Врач Кудинов: даже в жару стоит спать под одеялом
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Даже в жаркую погоду лучше спать под одеялом, чтобы не навредить качеству отдыха. Об этом в комментарии для aif.ru рассказал врач-сомнолог Павел Юрьевич.

Он предупредил, что решение отказаться от покрывала нарушит важные физиологические механизмы, поэтому стоит использовать хотя бы тонкие и нежаркие варианты или пледы.

«В крайнем случае, стоит укрываться хотя бы пододеяльником или простыней. Дело в том, что рецепторы кожи реагируют на ощущение укрытости — это нам необходимо. Кроме того, замкнутое пространство под одеялом или простыней помогает нормализовать терморегуляцию. Поэтому укрываться желательно в любом случае», — подчеркнул Кудинов.

Для здорового сна врач также посоветовал создавать в спальне правильный микроклимат и поддерживать температуру примерно в 20–21 градус. Идеальным техническим решением он назвал кондиционер. Если его нет, нужно плотно закрывать шторы, чтобы помещение не нагревалось от солнечных лучей.

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова до этого рассказала «Газете.Ru», что неудобная поза сна может фрагментировать сон, то есть вызывать микропробуждения, которые не дают высыпаться. Для каждого удобная поза сна будет своя, однако есть два универсальных варианта: на боку, с подушкой между коленями, а также на спине, с валиком под коленями.

Ранее врач назвал продукт, улучшающий качество сна.

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