Эксперт Литвинов рассказал о преимуществе теплых напитков в жару

Ученый Литвинов: теплые напитки в жару охлаждают лучше, чем ледяные

Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов из Пермского политеха (ПНИПУ) объяснил, как разные по температуре напитки влияют на охлаждение тела. Его слова приводит ТАСС.

По словам эксперта, горячие напитки усиливают потоотделение, что способствует снижению температуры тела за счет испарения влаги. Ледяные же напитки, вопреки распространенному мнению, могут привести к перегреву.

Специалист отметил, что многие ошибочно полагают, будто холодная вода быстрее освежает. На деле она раздражает терморецепторы во рту и горле, посылая мозгу сигнал о возможном переохлаждении. В ответ организм сужает кожные сосуды, что замедляет отдачу тепла.

«Горячий напиток активирует механизм потоотделения: организм начинает выделять и испарять пот, а это самый эффективный способ охлаждения в жару. Ледяная вода, наоборот, тормозит этот процесс и заставляет тело экономить тепло, что ведет к перегреву», — пояснил Литвинов.

В заключение он подчеркнул, что горячий чай или кофе без сахара охлаждают организм, а ледяная вода вызывает обратный эффект.

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