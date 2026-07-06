Диетолог рассказала о самых опасных летних напитках

Наиболее опасными для здоровья летними напитками являются лимонады, магазинные морсы и квас, так как из-за сладкого вкуса они только усилят жажду. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, так организм будет получать избыточное количество сахара, что повысит риск развития ожирения и сахарного диабета второго типа.

«К тому же при избытке сахара почкам приходится работать в усиленном режиме, и на фоне обезвоживания в жару это может способствовать развитию мочекаменной болезни», — предупредила Русакова.

Врач добавила, что красители и консерванты в составе таких напитков могут вызвать развитие и обострение различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также аллергические реакции.

Физиолог Нина Дуванова до этого рассказала «Газете.Ru», что попытка охладиться в жару стаканом воды со льдом, холодным душем или погружением в реку — опасная иллюзия. Когда человек в разгар жары ныряет в холодную воду, организм реагирует рефлекторным спазмом сосудов. Это провоцирует скачок давления, учащение пульса и критическую нагрузку на сердце.

Особенно опасно для людей с гипертонией и атеросклерозом — может спровоцировать аритмию, инфаркт или инсульт. Даже молодые здоровые люди не застрахованы от холодового шока.

Ранее врач объяснил, почему даже в жару лучше спать под одеялом.