Россияне подняли за шкирку мигранта, не вставшего при звуках гимна

В России мигранта грубо подняли с места после того, как он не встал во время звучания российского гимна на турнире ММА. Об этом сообщил Telegram-канал «Абзац», опубликовав видео с инцидентом.

На кадрах, снятых во время спортивного мероприятия, можно увидеть мужчину азиатской наружности, который продолжает сидеть во время исполнения гимна России. При этом все другие присутствующие на турнире встали со своих мест. На это обратили внимание несколько мужчин и решили проучить иностранца, который сидел и смотрел в экран смартфона, не поднимая головы.

Один из зрителей, стоявший на верхнем ряду, подошел к иностранцу и грубо одернул его, схватив за капюшон и заставив подняться. Вместе с этим мужчина что-то говорил мигранту, однако на записи не слышно, что именно.

«Наглеца взяли и подняли за шкирку. Стоять ему все-таки пришлось», — говорится в публикации.

До этого в Карачаево-Черкесии 20-летнего местного жителя оштрафовали за то, что он не встал во время исполнения гимна России, находясь на мероприятии в спорткомплексе парка культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске. При этом уважительной причины для подобных действий у него не было. На рассмотрение дела парень не явился. Судья признал его виновным в правонарушении и назначил штраф в размере двух тысяч рублей.

Ранее суд отправил в колонию мужчину, который пьяным поджег флаг России.