Кемеровчанин изнасиловал пожилую мать

В Кемеровской области мужчину арестовали за изнасилование матери

Суд избрал меру пресечения мужчине из Кемеровской области, который совершил преступление против матери. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, россиянин надругался над 78-летней матерью. Какие-либо детали не приводятся.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд отправил мужчину под стражу. Постановление суда в силу не вступило.

До этого подобный случай, связанный с насилием в семье, произошел в индийском штате Уттар-Прадеш. Недавно вернувшийся из мест лишения свободы брат насиловал несовершеннолетнюю сестру.

Девушка говорила об этом родственникам много раз, но те не верили. Спустя некоторое время они посчитали, что «доказательств» достаточно, поэтому все же обратились в полицию.

По факту изнасилования девушки возбудили уголовное дело. Как полагают сотрудники правоохранительных органов, школьница подвергалась насилию несколько раз.

Ранее пьяный подросток с двумя знакомыми затащил школьницу в кусты и изнасиловал.