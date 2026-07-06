Во Франции мэр коммуны скончался после драки с яхтсменом

Мэр французской коммуны Локмарья Доминик Русло погиб после драки с владельцем прогулочного судна в порту Ле-Пале. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Что послужило причиной для начала перепалки — не уточняется. Полицейские задержали 55-летнего владельца судна. Ранее он уже был судим за нанесение тяжкого вреда здоровью, уточняет издание.

В декабре мужчина напал с ножом и ранил трех женщин в парижском метро. Пострадавшим оперативно оказали первую помощь, они получили лишь легкие ранения. При этом, по словам источника в полиции, одна из женщин беременна.

При помощи камер видеонаблюдения удалось опознать нападавшего, которым оказался мужчина 2000 года рождения. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Ранее появилось видео задержания подозреваемого в убийстве девочки в Ленобласти.