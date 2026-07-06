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Общество

В Италии студенты ради шутки побили мировой рекорд, запустив гигантский бумажный самолетик

В Италии запустили самый большой бумажный самолетик и установили рекорд Гиннесса
Shutterstock

В итальянской Болонье запустили самый большой в мире бумажный самолетик и попали в Книгу рекордов Гиннесса (ежегодный справочник с выдающимися достижениями), пишет La Nazione.

Газета сообщает, что его создали из бумаги и клея студенты-инженеры из Пизанского университета. Размах крыльев самолетика составил 20,04 м, а его длина — 7 м. Во время запуска 25 июня он пролетел 59 м, и студенты побили прошлый рекорд, установленный в Германии в 2013 году (тогда самолетик пролетел 53 м).

Учащийся Пизанского университета Филиппо Де Паоли рассказал, что идея запустить самой большой в мире бумажный самолет возникла, когда на перемене он с другими студентами развлекался, в шутку запуская летающие игрушки-поделки. Над моделью запущенного самолетика инженеры работали с февраля этого года.

До этого в Ленобласти семья лишилась квартиры из-за запускавшего самолетики соседского ребенка. Один из местных жителей видел, как тот несколько дней пускал горящие поделки из своего окна.

Ранее мужчина установил рекорд Гиннесса по количеству поцелуев в минуту.

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