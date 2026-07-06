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Общество

МАГАТЭ проконтролирует мирное использование британского урана на Украине

Гросси: МАГАТЭ проверит британское ядерное топливо на украинских АЭС
Юлия Чернова/пресс-служба химического факультета МГУ

МАГАТЭ проконтролирует поставки Великобритании урана на Украину, чтобы ядерное топливо использовалось в мирных целях. Об этом заявил глава энергетического агентства Рафаэль Гросси в разговоре с РИА Новости.

«Мы не контролируем саму поставку топлива, но после его поступления на объекты проверяем его в рамках гарантий МАГАТЭ, чтобы убедиться, что материал не перенаправляется на негражданские цели», — сообщил генеральный директор организации.

Гросси добавил, что работа МАГАТЭ — контролировать для гражданское использование поставок ядерного топлива для каждой атомной станции.

16 июня в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что Лондон намерен в течение следующих двух лет обеспечивать электроэнергией АЭС Украины. Речь идет о продлении прошлого двухлетнего соглашения о снабжении Киева ядерным топливом. Теперь в рамках программы UK Export Finance британская компания Urenco получит возможность поставить обогащенный уран украинскому производителю атомной энергии «Энергоатом» на £210 млн фунтов ($280 млн).

В августе 2023 года Великобритания уже заключала сделку с Украиной на закупку ядерного топлива на $245 млн, в которой участвовала Urenco.

Ранее в МИД РФ высказались о возможностях Украины производить ядерное топливо.

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