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В Нью-Йорке рухнул гидросамолет с пассажирами, возвращавшимися с вечеринки

В Нью-Йорке гидросамолет с 8 пассажирами совершил жесткую посадку
Shutterstock

В Нью-Йорке гидросамолет с восемью пассажирами жестко сел в проливе Ист-Ривер недалеко от паромного терминала, пишет The New York Post.

Издание отмечает, что после крушения воздушное судно одним крылом ушло под воду. Пассажиров гидросамолета спасли, у двоих из них незначительные травмы. После этого воздушное судно отбуксировали в доки.

По словам находившейся на борту девушки, ее семья возвращалась с вечеринки по случаю дня рождения. В прошлом они много летали, но впервые воспользовались гидросамолетом. После случившегося ее бабушка жалуется на самочувствие: ее беспокоят ребра, спина и голова.

В материале уточняется, что полет выполняла компания Acadian Seaplanes. Там считают, что приземлению могли помешать большое количество паромов в проливе и ветер, поднявшийся в последний момент.

Ранее флаг США стал причиной жесткой посадки парашютиста на родео.

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