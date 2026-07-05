Россиян предупредили об опасных изменениях в мозге трудоголиков

5 июля отмечается Международный день трудоголика. К этому поводу старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов рассказал о семи нейробиологических изменениях, которые происходят в мозге людей, не способных остановить работу. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Трудоголизм — это не личная слабость, а особый режим работы мозга. Первый признак: у трудоголиков снижена вариабельность сердечного ритма. Этот показатель отражает способность нервной системы переключаться между состояниями напряжения и покоя — чем он ниже, тем хуже организм «выходит» из режима стресса. Мозг трудоголика фактически не отдыхает даже вне работы.

Второй признак — падение эмпатии. Хроническое переутомление подавляет зоны мозга, отвечающие за считывание чужих эмоций. Трудоголики становятся холоднее в общении с близкими, хотя сами этого не замечают.

Третий факт: система вознаграждения — область мозга, выделяющая дофамин в ответ на достижения, — у трудоголиков гиперактивна. Выполненная задача вызывает кратковременную эйфорию, после которой мозг требует следующей «дозы», как при химической зависимости.

Четвертый признак — нарушение рабочей памяти. Постоянный информационный перегруз блокирует префронтальную кору — зону, отвечающую за планирование и контроль импульсов. Итог: человек принимает более рискованные решения и хуже оценивает долгосрочные последствия.

Пятое: даже вид офиса, рабочего чата или уведомления на телефоне запускает в мозге компульсивную реакцию — цепь активации, схожую с триггерным ответом при зависимости от психоактивных веществ. Человек тянется к устройству еще до того, как осознаёт, почему.

Шестой факт — разрушение сна. Хроническая перегрузка снижает выработку мелатонина, нарушает фазы глубокого сна, во время которых мозг восстанавливается и закрепляет память.

Наконец, у трудоголиков ослаблена функция «тормоза»: та самая зона префронтальной коры, которая в норме останавливает человека от лишней работы, постепенно утрачивает контроль.

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