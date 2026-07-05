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Общество

Полицейские допросили сына олигарха Ермолаева

Nice-Matin: полиция допросила сына пострадавшего при покушении в Монако Ермолаева
Alexandre Dimou/Reuters

Полиция допросила сына украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в рамках расследования покушения в Монако, в результате которого оба пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщает Nice-Matin.

По данным издания, следователи посчитали полученную в ходе допроса информацию «интересной». При этом она касалась вопроса, не связанного с опознанием подозреваемой в покушении, говорится в публикации.

Nice-Matin утверждает, что правоохранители все еще разыскивают возможную исполнительницу покушения, гражданку Украины Анастасию Березовскую.

3 июля Интерпол объявил в международный розыск Березовскую, которую подозревают в организации взрыва в Монако 29 июня, при котором пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его спутники.

Предположительно, после покушения женщина через Францию и Италию сбежала в Германию. Она может выглядеть как мужчина, быть вооружена и действовать с сообщниками. Правоохранители сообщили, что у злоумышленницы есть татуировка (возможно, в виде змеи) на правой руке от плеча до локтя.

Ранее был назван мотив покушения на олигарха Ермолаева.

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