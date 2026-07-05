В США самолет получил повреждения при посадке из-за залпов салюта

Самолет получил повреждения из-за салюта в честь Дня независимости в США

Во время снижения для посадки в аэропорту Чикаго самолет получил незначительные повреждения из-за фейерверка, запущенного в честь Дня независимости США. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

По информации регулятора, инцидент произошел в субботу, 4 июля, около 20:30 по местному времени (3:30 мск).

«Пилот самолета авиакомпании Delta Air Lines сообщил о том, что пиротехнический заряд попал в борт во время снижения», — говорится в публикации

Экипаж ощутил сильный взрыв, предположительно, произошедший под самолетом.

Никто не пострадал, и посадка прошла без происшествий. По данным полиции, повреждения от пиротехнического снаряда оказались минимальными и коснулись только внешнего покрытия самолета.

До этого сообщалось, что на Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошел пожар. Причиной пожара стал фейерверк в честь 250-летия Дня независимости США.

Ранее сообщалось, что во время празднования Дня независимости в Нью-Йорке произошла стрельба, пострадали дети.