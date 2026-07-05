Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

В США самолет получил повреждения при посадке из-за залпов салюта

Самолет получил повреждения из-за салюта в честь Дня независимости в США
Evan Vucci/Reuters

Во время снижения для посадки в аэропорту Чикаго самолет получил незначительные повреждения из-за фейерверка, запущенного в честь Дня независимости США. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

По информации регулятора, инцидент произошел в субботу, 4 июля, около 20:30 по местному времени (3:30 мск).

«Пилот самолета авиакомпании Delta Air Lines сообщил о том, что пиротехнический заряд попал в борт во время снижения», — говорится в публикации

Экипаж ощутил сильный взрыв, предположительно, произошедший под самолетом.

Никто не пострадал, и посадка прошла без происшествий. По данным полиции, повреждения от пиротехнического снаряда оказались минимальными и коснулись только внешнего покрытия самолета.

До этого сообщалось, что на Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошел пожар. Причиной пожара стал фейерверк в честь 250-летия Дня независимости США.

Ранее сообщалось, что во время празднования Дня независимости в Нью-Йорке произошла стрельба, пострадали дети.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 5 июля. Блэкаут в городах Крыма, увеличение отпуска для россиян с детьми и «огуречные» дожди
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!