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Общество

В России захотели «привязать» оплачиваемый отпуск для родителей к числу детей

Адвокат Гриб предложил продлить оплачиваемый отпуск для родителей
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Длительность ежегодного оплачиваемого отпуска для родителей нужно увеличить, заявил РИА Новости вице-президент Федеральной палаты адвокатов, замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По российскому Трудовому кодексу, сейчас его продолжительность составляет 28 календарных дней. За ненормированный рабочий день граждане получают еще минимум три рабочих дня, а при вредных и опасных условиях труда — неделю.

«Я бы привязал продолжительность отпуска к количеству детей в семье. Если есть дети, то для родителей отпуск можно сделать продолжительностью 35 дней, а для многодетных семей — 42 дня», — предложил адвокат.

Как отец восьми детей Владислав Гриб пояснил, что после отпуска с ними иногда нужно еще отдохнуть.

До этого бизнес-психолог, экономист, кандидат экономических наук Екатерина Каталина рассказала, что, если после отпуска человек возвращается таким же уставшим, как уезжал, это не всегда означает, что отдых был слишком коротким. Эксперт назвала частой ошибкой попытку сделать из отпуска еще одну работу.

Ранее россиянам назвали лучшие направления для женского соло-отпуска.

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