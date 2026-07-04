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Общество

Бизнес-психолог объяснила, почему отдых больше не помогает набраться сил

Психолог Каталина: отпуск сработает, если превращать его в еще одну работу
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Если после отпуска человек возвращается таким же уставшим, как уезжал, это не всегда означает, что отдых был слишком коротким, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Каталина, бизнес-психолог, экономист, кандидат экономических наук.

Исследования показывают: отпуск улучшает самочувствие, но эффект часто ослабевает после возвращения к обычной нагрузке. Частая ошибка — сделать отдых еще одной работой.

«Человек составляет жесткий маршрут, пытается за неделю закрыть все достопримечательности, проверяет рейтинги, бронирует пять экскурсий, — поясняет Каталина. — Формально он не в офисе, но внутренне остается в рабочем режиме: план, контроль, оценка результата».

В таком отпуске можно сменить город, но не состояние. Вместо восстановления — тревога: достаточно ли насыщен день, не зря ли потрачены деньги.

«Отдых превращается в экзамен на умение отдыхать», — отмечает эксперт.

Вторая причина — работа не отпускает. Человек лежит на пляже, но мысленно отвечает на письма. Если мысль о первом рабочем дне портит отдых уже в середине поездки — дело в хроническом напряжении.

Есть и менее очевидная причина — кризис привычной роли. В работе человек понимает, кто он: специалист, руководитель. В отпуске эти опоры исчезают.

«На шезлонге вдруг становится тревожно: а кто я без должности и пользы? — говорит Каталина. — Эту тревогу многие глушат гиперактивностью. Вместо замедления снова забивают расписание».

Чтобы отпуск не закончился истощением, эксперт советует не выходить на работу сразу после перелета. «Лучше оставить несколько дней дома: разобрать вещи, выспаться, вернуться к обычному режиму. Если вечером прилетел, а утром уже на созвоне — организму почти не дают времени на адаптацию», — предупреждает Каталина.

Оптимальная длительность отпуска — около двух недель. За это время можно отдохнуть и не выпасть из рабочего ритма. Если отдых короче десяти дней, человек часто не успевает переключиться. Если значительно длиннее — возвращение к дисциплине дается тяжелее.

После возвращения стоит не ругать себя, а понять причины: перегрузили поездку впечатлениями? Не отключились от чатов? Отдыхаете только телом, а голова в офисе?

Каталина советует вспомнить, что в работе все еще нравится: задачи, коллектив, чувство пользы. Если такие точки есть — можно начинать с настройки режима и границ. Но если даже в выходные человек с ужасом думает о понедельнике, отпуск не поможет.

«Иногда он не восстанавливает не потому, что был плохим, а потому что человек возвращается в среду, которая его постоянно истощает», — заключает эксперт.

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