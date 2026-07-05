Травматолог назвал главные отличия растяжения от перелома

Врач Сафиуллин: при переломе боль не утихает в покое, а отек нарастает быстрее

Сильная боль, быстрый отек или изменение формы руки или ноги могут говорить о серьезной травме — растяжении или переломе. Как отличить одно состояние от другого, «Газете.Ru» рассказал травматолог-ортопед клиники «Постурато» Салават Сафиуллин.

Врач объяснил, что при растяжении боль обычно сильнее всего в момент травмы. Затем, когда человек убирает нагрузку и не двигает поврежденной конечностью, становится легче. Неприятные ощущения возвращаются при попытке, например, наступить на стопу, пошевелить кистью или согнуть сустав.

При переломе боль часто держится даже в покое, продолжил травматолог-ортопед. Человек может лежать без движения, но боль все равно остается резкой, глубокой, иногда нарастает одновременно с отеком.

«Один из самых заметных признаков перелома — деформация. Рука или нога может оказаться в неестественном положении, визуально укоротиться, в месте травмы иногда появляется «ступенька». При обычном растяжении сустав тоже опухает, но форма конечности чаще остается обычной», — описал подробности Сафиуллин.

Насторожить должен и быстро растущий отек, сказал эксперт. При растяжении припухлость может появиться через несколько часов, синяк нередко становится заметен только на следующий день. При переломе отек появляется быстрее. Например, после травмы лодыжки нога может распухнуть так, что человеку трудно застегнуть ботинок.

Хруст в момент травмы, невозможность опереться на ногу или ощущение, что конечность двигается там, где сустава нет, тоже требуют срочного осмотра. Сафиуллин подчеркнул, что специально проверять поврежденное место, давить на него или пытаться разработать через боль нельзя.

«Дома человек может ошибиться, так как отек, синяк и боль бывают и при растяжении, и при переломе. Поэтому при сильной боли, деформации, быстром нарастании отека или невозможности нормально встать на ногу лучше не ждать, а обращаться в травмпункт или вызывать скорую помощь при невозможности добраться до врача самостоятельно», — сказал эксперт.

До осмотра врачом травмированную конечность лучше не нагружать. Ее нужно зафиксировать в удобном положении. Сафиуллин добавил, что даже обычное бытовое падение иногда заканчивается переломом. Кроме этого, бытовые травмы с частыми переломами могут быть проявлением остеопороза, который требует отдельного обследования и лечения.

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