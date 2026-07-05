«Это не мистика»: ветеринар рассказала, как собаки чувствуют болезнь хозяина

Собаки действительно сильно чувствуют состояние хозяина и могут указывать на изменения в его здоровье. Но связано это не с мистикой, а физиологией. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила ветеринарный врач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко.

Она подчеркнула, что собаки не занимаются медицинской диагностикой в привычном и научном смысле. Однако их обостренные органы чувств способны улавливать первые признаки проблем.

«Организм человека при болезни меняет химический состав запахов, особенно пота. Собаки способны почувствовать даже очень слабые изменения благодаря чрезвычайно чувствительному обонянию. Например, снижение сахара в крови или начало онкологических процессов», – объяснила Елена Фроленко.

Кроме того, питомцы отмечают изменения в дыхании, движениях и даже мимике хозяина. Если человеку больно, он начинает иначе двигаться, напрягаться, менять позу и голос. Тогда собака реагирует не на саму болезнь, а на комплекс изменений. Больное место также обычно теплее остальных частей тела, и собака инстинктивно ложится на него.

Чувствуя, что хозяину нездоровится, собака может постоянно находиться рядом, охранять его или повсюду сопровождать. Если хозяин раздражен и кричит на нее, то она, наоборот, может дистанцироваться, чтобы не быть раздражителем, резюмировала ветврач.

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