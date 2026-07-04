Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Зоопсихолог назвала причины, почему кошки спят, утыкаясь мордой в диван

Зоопсихолог Ершова: привычка кошки прятать морду в подушку — это норма
Angela Kotsell/Shutterstock/FOTODOM

Если кошка активна и хорошо себя чувствует, то для нее нормально прятать морду в подушку или диван во время сна. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила зоопсихолог компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Оксана Ершова.

Она отметила, что так кошки уменьшают количество раздражителей, сохраняют тепло и чувствуют себя безопаснее. Это также помогает им успокоиться во время стресса или при повышенной тревожности.

«Во время сна животное максимально уязвимо. Уткнувшись мордой в мягкую поверхность, кошка частично блокирует свет, движение и запахи. Это помогает ей отключиться от внешнего мира и сосредоточиться на восстановлении сил», – пояснила зоопсихолог.

По словам эксперта, такое поведение также связано с природными инстинктами. В дикой природе кошки стараются выбирать для отдыха максимально защищенные и укромные места, где их сложнее заметить потенциальным хищникам или конкурентам. Такое поведение сохранилось и у домашних кошек.

Они также выбирают для сна мягкие поверхности, которые хорошо удерживают тепло. Температура тела у кошек выше человеческой, а любовь к теплым и закрытым пространствам является физиологической особенностью.

В то же время такое поведение нормально, только если кошка в целом активная и с хорошим аппетитом, и ничто в ее поведении не настораживает.

«Если же она стала постоянно «ронять» голову и утыкаться в поверхность, лёжа «буханочкой», избегать контакта, отказываться от еды или выглядит вялой, это уже повод показать ее врачу», – отметила Оксана Ершова.

Ранее ветврач объяснила, почему кошка топчет вас лапами и что это значит.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!