Зоопсихолог назвала причины, почему кошки спят, утыкаясь мордой в диван

Если кошка активна и хорошо себя чувствует, то для нее нормально прятать морду в подушку или диван во время сна. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила зоопсихолог компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Оксана Ершова.

Она отметила, что так кошки уменьшают количество раздражителей, сохраняют тепло и чувствуют себя безопаснее. Это также помогает им успокоиться во время стресса или при повышенной тревожности.

«Во время сна животное максимально уязвимо. Уткнувшись мордой в мягкую поверхность, кошка частично блокирует свет, движение и запахи. Это помогает ей отключиться от внешнего мира и сосредоточиться на восстановлении сил», – пояснила зоопсихолог.

По словам эксперта, такое поведение также связано с природными инстинктами. В дикой природе кошки стараются выбирать для отдыха максимально защищенные и укромные места, где их сложнее заметить потенциальным хищникам или конкурентам. Такое поведение сохранилось и у домашних кошек.

Они также выбирают для сна мягкие поверхности, которые хорошо удерживают тепло. Температура тела у кошек выше человеческой, а любовь к теплым и закрытым пространствам является физиологической особенностью.

В то же время такое поведение нормально, только если кошка в целом активная и с хорошим аппетитом, и ничто в ее поведении не настораживает.

«Если же она стала постоянно «ронять» голову и утыкаться в поверхность, лёжа «буханочкой», избегать контакта, отказываться от еды или выглядит вялой, это уже повод показать ее врачу», – отметила Оксана Ершова.

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