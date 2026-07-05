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Россиян предупредили, какие видео не стоит пересылать в мессенджерах

Адвокат Ключко: даже репост видео из реестра экстремистских материалов опасен
BongkarnGraphic/Shutterstock/FOTODOM

В эпоху активного обмена контентом в мессенджерах важно понимать: репосты видео могут повлечь серьезные юридические риски. В комментарии «Газете.Ru» руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» адвокат Антон Ключко рассказал, какие именно ролики попадают в зону риска с точки зрения российского законодательства.

По словам адвоката, в зоне риска — любое видео из реестра экстремистских материалов. На официальном сайте министерства юстиции РФ ведется единый реестр, который регулярно пополняется.

«Публикация любого видео из списка данного реестра может быть квалифицирована, например, по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». При этом, если даже опубликованное вами видео на момент публикации не было включено в этот реестр, а было включено позднее, это не исключает ответственности, так как суды относятся к такому деянию как к длящемуся», — объясняет адвокат.

Любое видео, пропагандирующее запрещенную идеологию, также может стать причиной серьезных последствий. За последние несколько лет был принят ряд поправок, ограничивающих распространение контента, пропагандирующего идеологии, не соответствующие традиционным ценностям. Под запреты попали многие сцены и эпизоды из популярных игр и сериалов.

В зоне риска также любое видео, направленное на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Понятие дискредитации сейчас толкуется судами очень широко.

«Так, весной 2026 года к ответственности был привлечен мужчина, поставивший эмодзи «какашка» под видео с военной техникой. Соответственно, распространение видео с ВС РФ с негативной подписью или музыкальным сопровождением также может повлечь серьезные последствия», — отмечает Ключко.

Видео со сценами личной жизни третьих лиц также не стоит публиковать. Снимать других людей на камеру вне публичного пространства и выкладывать в сеть может быть чревато последствиями.

«Неприкосновенность частной жизни охраняется УК РФ. Ее нарушение может повлечь серьезные последствия по ст. 137 УК РФ», — резюмирует адвокат.

Ранее были названы действия в интернете, которые превращают вас в нарушителя авторского права.

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