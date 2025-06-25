Названы действия в интернете, которые превращают вас в нарушителя авторского права

Эксперт Кнауб: если вы не знаете, кто автор контента, лучше его не использовать

У многих бывает такая ситуация: вы ищете иллюстрацию для поста или рабочего стола. Открываете поиск по картинкам, находите и скачиваете нужное изображение. Все просто: никакой блокировки, водяных знаков или запретов. Кажется, раз браузер позволяет, значит, все легально. Но даже такие привычные действия в интернете могут сделать вас нарушителем авторского права. Как этого избежать, «Газете.Ru» рассказал основатель legal-tech сервиса Copydefend Кирилл Кнауб.

«Существует глубокое заблуждение: если что-то выложено в интернет, это можно свободно использовать. Отсутствие прямого указания авторства еще не означает, что контент ничей. В авторском праве все работает иначе, поэтому, если нет прямого разрешения от автора, материал лучше вообще не брать», — отмечает эксперт.

По словам эксперта, самые частые нарушения начинаются с обычного поиска картинок в сети. Пользователь видит подходящее изображение, скачивает его, публикует на своих онлайн-ресурсах или использует для различных целей напечатанное изображение. В некоторых случаях даже скачивание изображения может рассматриваться как часть неправомерного использования. Чтобы избежать подобных ситуаций, лучше использовать ресурсы, где указано имя автора и есть возможность получить разрешение на использование. Также можно настроить поиск так, чтобы отображались только изображения с открытой лицензией.

«При открытой лицензии автор заранее дает разрешение на использование своих материалов в любых целях: коммерческих или некоммерческих. Так работают Unsplash, Pexels, Pixabay и некоторые другие стоки. Если автор размещает там фото, он соглашается с политикой платформы, — делится Кнауб. — Но есть важный момент: всегда сохраняйте ссылку или хотя бы скриншот, откуда вы взяли изображение. Бывают случаи, когда платформа скрывает фотографии для дальнейшего скачивания. Вам нужен способ доказать, что вы брали фотографию, когда та была доступна на платформе. Это делает вас добросовестным приобретателем, поэтому суд встанет на вашу сторону».

Эксперт отмечает, что у стоков разные условия использования. Например, на Freepik можно использовать контент в коммерческих целях, но при этом обязательно указать источник. Поэтому следует внимательно смотреть, свободная ли лицензия, нужна ли ссылка на авторство.

Еще один вариант использования авторского контента — его цитирование. Здесь существуют три условия: сохранение идентичности, прямое указание авторства и допустимый объем. Пренебрежение хотя бы одним из них означает нарушение авторского права.

«Репост можно сравнить с цитированием. Если ты публикуешь что-то в информационных целях, полностью сохраняешь идентичность, указываешь источник — это не нарушение. Но если ты что-то меняешь, используешь как иллюстрацию в коммерческом контексте — это уже нарушение. Пример: блогер сделал обзор твоего продукта, а ты без разрешения выложил это себе в аккаунт, где продвигаешь тот же товар. Даже если указать автора, это может считаться нарушением, потому что цитирование не работает в коммерческом использовании», — объясняет эксперт.

Более сложный случай — это шаблоны (не только сайтов, но и дизайн-макеты), которые могут включать в себя различные результаты интеллектуальной деятельности, уже охраняемые авторским правом. Здесь эксперт рекомендует проверять каждую составляющую: клипарты, иконки, фотографии, иллюстрации. Например, часто авторские работы нельзя использовать за пределами демоверсии шаблона, но компании оставляют все как есть и используют их. Тем самым они нарушают закон.

Чтобы не иметь проблем с авторским правом, эксперт рекомендует придерживаться инструкции: нашел фотографию или другой контент, который вам нравится — попробуйте найти автора. Если не можете — не используйте. Если можете, попробуйте купить лицензию или получить разрешение. Всегда сохраняйте все доказательства согласия: переписку, договоры, ссылки.

«Если автора не удается найти, есть сервисы типа TinEye, которые помогают быстро определить источник фото. В итоге, если вам действительно нужен этот снимок, ищите автора и оформляйте использование. Если нет — лучше найдите замену. Воровство контента не стоит того», — резюмировал Кнауб.

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