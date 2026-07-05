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В Институте русистики заявили, что смогут увеличить самое длинное слово русского языка

В Институте русистики заявили, что могут увеличить самое длинное слово с помощью радикалов
Lithiumphoto/Shutterstock/FOTODOM

Самое длинное слово в русском языке состоит из 55 букв, однако его можно еще увеличить, если «навешать радикалов». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на экспертов Института русистики.

Самое длинное слово в русском языке — это химический термин «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», его обнаружили в названии патента на химическое соединение, которое применяют при производстве лекарств от аллергии и астмы.

По словам доктора фармацевтических наук, доцента Российского химико-технологического университета имени Менделеева Евгения Абизова, это слово можно сделать еще более объемным, если «навешать на него радикалов».

До этого филологи назвали самые длинные слова русского языка. Лидером стал химический термин из 50 букв, за ним последовали понятия, возникшие с развитием науки. Долго время самым длинным считалось устаревшее ныне слово — «превысокомногорассмотрительствующий».

Ранее сообщалось, что на прочтение самого длинного слова в английском языке требуется три часа.

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