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Наука

Три часа на прочтение: названо самое длинное слово в английском языке

Лингвист МакКинзи: в английском языке есть слово из 189 тыс. букв
NAOWARAT/Shutterstock/FOTODOM

Самое длинное слово английского языка, состоящее почти из 190 тыс. букв, не имеет практической ценности и фактически не используется в речи. Такое мнение высказала РИА Новости лингвист Нью-Йоркского университета Лорел МакКинзи.

Речь идет о химическом названии крупнейшей известной молекулы белка. Оно насчитывает 189 819 букв, а его полное прочтение может занять до трех с половиной часов.

МакКинзи отметила, что не может представить ситуацию, в которой такое слово применялось бы на практике. По ее мнению, подобная конструкция выглядит скорее как химическая формула, чем как полноценное слово.

Лингвист также указала, что вопрос о том, можно ли считать подобные образования словами, зависит от критериев. В частности, значение имеют необходимость их использования и регулярность употребления в речи.

Кроме того, ученая подчеркнула, что отдельной научной дисциплины, которая официально занимается поиском и фиксацией самых длинных слов, не существует. При этом, по ее словам, подобными вопросами могут интересоваться лексикографы.

До этого заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев сообщал, что слово-рекордсмен в русском языке состоит из 55 букв. Речь идет о прилагательном «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые».

Ранее ученые ПНИПУ выяснили, что звуки русского языка вызывают ассоциации с формой и размером предметов.

 
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