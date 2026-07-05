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Наука

От 29 до 55 букв: лингвисты назвали самые длинные слова русского языка

Самым длинным словом русского языка стал химический термин из 55 букв
РИА Новости

Специалисты Института русистики в беседе с РИА Новости назвали пять самых длинных слов, зафиксированных в русском языке.

По словам экспертов, долгое время самым длинным словом русского языка считалось «превысокомногорассмотрительствующий», состоящее из 35 букв. Этот термин относится к старинной официально-деловой лексике и в XVIII–XIX веках использовался в качестве подчеркнуто уважительного обращения к высокопоставленным лицам.

С развитием науки появились новые слова, претендующие на звание самых длинных. Среди них — «водогрязеторфопарафинолечение», состоящее из 29 букв и обозначающее комплекс лечебных процедур, а также «тифлосурдоолигофренопедагогика» из 30 букв — название одного из направлений специальной педагогики.

Особое место, как отметили в Институте русистики, занимают химические термины, поскольку их названия должны максимально точно отражать строение вещества. Одним из таких примеров является слово «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин», состоящее из 50 букв.

По данным современных исследований, самым длинным зафиксированным словом русского языка сегодня считается «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Этот термин насчитывает 55 букв и был обнаружен в названии патента на химическое соединение.

Лингвисты также пояснили, что потенциально длина слова может быть практически неограниченной. В частности, сложные числительные и технические термины способны включать десятки и даже сотни букв. Однако при определении рекордов специалисты учитывают только реально зафиксированные слова, встречающиеся в словарях, научных публикациях, патентах и других авторитетных источниках.

Ранее сообщалось, что на прочтение самого длинного слова в английском языке требуется три часа.

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