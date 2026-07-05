Врач объяснил, почему не стоит пить чай натощак

От употребления чая натощак лучше воздержаться, содержащиеся в нем вещества стимулируют выработку соляной кислоты, что вызывает изжогу и обостряет язву. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

«Компоненты чая могут оказывать значительное воздействие на слизистую оболочку желудка, секрецию желудочного сока и метаболизм, особенно при употреблении натощак. Танины, присутствующие как в черном, так и в зеленом чае, обладают выраженными дубильными свойствами, которые могут вызывать раздражение слизистой оболочки желудка. На голодный желудок танины стимулируют выработку соляной кислоты, что может привести к дискомфорту, изжоге и даже обострению хронических заболеваний ЖКТ, таких как гастрит или язвенная болезнь. Кофеин, содержащийся в чае, является мощным стимулятором нервной системы и секреции желудочного сока. Кроме того, он обладает мочегонным эффектом, что может привести к обезвоживанию, особенно в утренние часы, когда организм еще не полностью восстановил водный баланс после ночного сна. Зеленый чай содержит катехины, которые обладают антиоксидантными свойствами. Однако, как и танины, они могут вызывать раздражение слизистой желудка, особенно в высокой концентрации», — предупредил он.

Травяные чаи более безопасны натощак, рассказал Умнов. Утром лучше выпить чай после завтрака, предупредил он.

«Травяные настои, такие как ромашка, иван-чай, мята и фруктовые смеси без кофеина, содержат меньше агрессивных компонентов и могут быть более безопасными для употребления натощак. Однако даже эти напитки могут вызывать индивидуальную реакцию у некоторых людей. Лучше рассмотреть следующий порядок употребления чая утром. Сначала выпейте стакан теплой кипяченой или фильтрованной воды. Употребление теплой воды натощак мягко стимулирует пищеварение и восполняет потерю жидкости за ночь. Затем нужен нормальный завтрак. А дальше уже попить чай после еды», — заключил он.

Ранее был назван сорт чая, который помогает снижать холестерин и сахар в крови.