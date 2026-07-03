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Назван сорт чая, который помогает снижать холестерин и сахар в крови

Врач Белоусов: пуэр эффективно помогает снижать холестерин и сахар в крови
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Пуэр — особенный китайский чай с глубоким ферментированным вкусом и выраженным тонизирующим эффектом. Как рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов, пуэр также снижает холестерин и сахар в крови.

«Биоактивные вещества пуэра включают полифенолы, катехины, чайный кофеин, теобромин и различные антиоксиданты. Пуэр дает более мягкий и длительный бодрящий эффект по сравнению с кофе. Кофеин в кофе действует быстрее и интенсивнее, но эффект проходит стремительно. В пуэре кофеин соединен с танинами, что обеспечивает постепенное высвобождение и более ровное тонизирование без резких скачков. Кроме того, пуэр помогает снижать уровень холестерина и сахара в крови. Полимеры пуэра активны против гиперлипидемии (повышенного холестерина). Употребление пуэра снижает процент содержания сахара в крови, и действие полностью безопасно», — заметил доктор.

Напиток рекомендуется пить регулярно, но не больше 2–3 чашек в день. Лучшее время — первая половина дня. Не следует устраивать чаепитие перед сном.

«Пуэр вредно пить на голодный желудок, при обострении гастрита с повышенной кислотностью, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и при серьезных заболеваниях печени. Также с осторожность нужно быть людям с гипертонией или болезнями мочеполовой системы. Важно понимать, что пуэр — натуральное дополнение к здоровому питанию, но не лекарство или БАД для похудения, от которого стремительно уходит лишний вес. Эффект умеренный и работает только в комплексе с диетой и физической активностью», — заметил доктор.

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