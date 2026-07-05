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Общество

В Одесской области дезертир подорвал гранатой двоих полицейских

В Одесской области дезертир взорвал гранату, ранив двоих полицейских
Shutterstock/FOTODOM

В Одесской области военнослужащий, самовольно покинувший место службы, при попытке задержания применил гранату. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов остановили водителя мопеда в Подольском районе за нарушение ПДД. В процессе проверки документов выяснилось, что 52-летний мужчина числится в розыске как дезертир. Чтобы скрыться от полиции, злоумышленник активировал взрывное устройство. В результате детонации пострадали сам мужчина и двое полицейских.

В настоящее время на месте работают следственные органы.

До этого в Днепропетровске произошел инцидент с участием сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), один из которых применил огнестрельное оружие во время конфликта с прохожими. Поводом для столкновения стала попытка граждан помешать принудительной мобилизации мужчины, которого военные заталкивали в микроавтобус.

В ходе завязавшейся потасовки представители военкомата распылили в сторону граждан газовый баллончик, а один из сотрудников ТЦК достал пистолет и произвел выстрел. В ответ на это граждане начали забрасывать служебный микроавтобус и легковой автомобиль сотрудников ведомства тротуарной плиткой. В итоге обе машины покинули место происшествия.

Ранее на Украине обвинили ТЦК в мобилизации мужчин с диабетом и ожирением.

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