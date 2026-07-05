На Алтае мужчина насильно удерживал подростка в гараже и избил его отца

В Барнауле мужчина удерживал подростка в гараже за порчу имущества

Житель Алтая закрыл подростка в своем гараже и подрался с его отцом. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, 15-летний школьник гулял со знакомыми и остановился рядом с недостроенным домом агрессора в Барнауле. В какой-то момент владелец жилья напал на молодых людей, схватил юношу и потащил за собой на территорию.

Там мужчина запер школьника в гараже. Пленник позвонил в экстренные службы и отцу, но, так как был шокирован и заикался, не смог точно указать местоположение.

В результате геолокацию отследил глава семьи и пришел на место, где решил разобраться с хозяином дома. Во время общения между ними завязался конфликт.

«Мужчина заявил, что подросток якобы кидал камни и разбил стекла в доме, после чего диалог быстро перешел в драку: отцу выбили зуб и сломали ещё один», – сообщается в публикации.

На место прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Последним предстоит выяснить подробности произошедшего в рамках проверки.

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