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Общество

В Москве задержали иностранного блогера за съемку провокационных видео в метро

МВД: задержан иностранец, который снимал провокационные ролики в метро Москвы

Полицейские задержали иностранца, который публиковал провокационные ролики, снятые в московском метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили видеоролики, на которых запечатлено, как неизвестный в метрополитене развязно ведет себя по отношению к другим пассажирам и провоцирует конфликты с ними», — написала она, отметив, что мужчина был задержан в одном из международных аэропортов столицы при попытке покинуть Россию.

В отношении гражданина среднеазиатской республики составлен протокол по статье о мелком хулиганстве, ведется проверка.

На опубликованной Волк видеозаписи лицо мужчины замазано. Сам он говорит, что является блогером и у него 1,3 млн подписчиков. По словам молодого человека, он приехал в Москву для контента и снял постановочное видео с девушками в метро. Задержанный добавил, что не знал, что подобное нельзя снимать в России, и принес свои извинения.

Ранее художницу, обманувшую известных блогеров на десятки миллионов, задержали в Белоруссии.

 
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