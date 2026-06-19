Арестован мужчина, который приставал к 12-летней девочке в Тюмени

В Тюмени арестовали мужчину, обвиняемого в домогательствах к 12-летней девочке

В Тюмени избрали меру пресечения 32-летнему мужчине, обвиняемому в домогательствах к 12-летней девочке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Мужчине предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Фигурант будет находиться под стражей до 15 августа. Свою вину он не признал, но против избрания меры пресечения не возражал.

Инцидент произошел 16 июня в доме на улице 30 лет Победы. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы.

Ранее был арестован экс-работник детдома, которого обвинили в сексуальном насилии над воспитанницами.