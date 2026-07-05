«Уральский киллер» Кузнецов поставил рекорд по сроку пребывания в бегах

Обвиняемый в тройном убийстве житель Свердловской области Андрей Кузнецов поставил российский рекорд по длительности пребывания в федеральном розыске. За информацию, которая позволит его поймать, МВД РФ назначило награду в размере 1 млн рублей, напоминает URA.RU.

«По состоянию на июль 2026 года Андрею Кузнецову уже за пятьдесят. Он находится в федеральном розыске без малого 27 лет, побив все мыслимые рекорды по длительности укрывательства среди преступников новейшей истории России», — пишет издание.

Последним известным убежищем предполагаемого убийцы был Среднеуральский женский монастырь, где он жил под видом монаха.

Андрей Кузнецов родился в Полевском в 1974 году. В девяностые он переехал в Екатеринбург, примкнул к банде, отбыл срок за разбой. В январе 1999 года они с подельниками проникли в квартиру трех граждан Таджикистана под видом сотрудников розыска с целью грабежа, но нашли всего 4 тысячи рублей. Кузнецов, по словам его соучастников, расстрелял всех жильцов в упор.

Подельников быстро задержали и осудили, а Кузнецов исчез. Он жил в Северной Осетии по документам на фамилию Осипов, затем в Москве как Храмов. Потом он провел около десяти лет на Камчатке, а в 2016 году вернулся на Урал и появился в Среднеуральском монастыре, где принял постриг как Силуан и стал личным келейником игумена Сергия (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

После ареста Сергия Кузнецова пытались задержать в монастыре, но он успел сбежать. С тех пор установить его местонахождение не удается.

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