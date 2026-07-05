Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

«Уральский киллер» Кузнецов поставил рекорд по сроку пребывания в бегах

URA.RU: обвиняемый в тройном убийстве поставил рекорд по пребыванию в розыске
ГУ МВД России по Свердловской области

Обвиняемый в тройном убийстве житель Свердловской области Андрей Кузнецов поставил российский рекорд по длительности пребывания в федеральном розыске. За информацию, которая позволит его поймать, МВД РФ назначило награду в размере 1 млн рублей, напоминает URA.RU.

«По состоянию на июль 2026 года Андрею Кузнецову уже за пятьдесят. Он находится в федеральном розыске без малого 27 лет, побив все мыслимые рекорды по длительности укрывательства среди преступников новейшей истории России», — пишет издание.

Последним известным убежищем предполагаемого убийцы был Среднеуральский женский монастырь, где он жил под видом монаха.

Андрей Кузнецов родился в Полевском в 1974 году. В девяностые он переехал в Екатеринбург, примкнул к банде, отбыл срок за разбой. В январе 1999 года они с подельниками проникли в квартиру трех граждан Таджикистана под видом сотрудников розыска с целью грабежа, но нашли всего 4 тысячи рублей. Кузнецов, по словам его соучастников, расстрелял всех жильцов в упор.

Подельников быстро задержали и осудили, а Кузнецов исчез. Он жил в Северной Осетии по документам на фамилию Осипов, затем в Москве как Храмов. Потом он провел около десяти лет на Камчатке, а в 2016 году вернулся на Урал и появился в Среднеуральском монастыре, где принял постриг как Силуан и стал личным келейником игумена Сергия (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

После ареста Сергия Кузнецова пытались задержать в монастыре, но он успел сбежать. С тех пор установить его местонахождение не удается.

Ранее прокурор запросил пожизненное для Кости Большого.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как уволить сотрудника на испытательном сроке, чтобы не встретиться в суде
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!