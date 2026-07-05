В Москве у мужчины, разводившего голубей, легкие перестали пропускать кислород

У жителя Москвы, который разводил голубей, из-за птиц проявилось серьезное заболевание. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, «питомцев» 50-летний мужчина по имени Дмитрий разводил половину жизни. В последнее время он заметил, что его самочувствие ухудшилось, поэтому обратился к врачам. Медикам он жаловался на одышку и боли в груди.

Во время обследования выяснилось, что у него гиперчувствительный пневмонит и фиброз, оба заболевания связаны с птицами.

Работая с голубями, россиянин часто оказывался рядом с пометом и перхотью голубей, а его организм воспринял эти раздражители как угрозу. Из-за этого в легких начался воспалительный процесс.

Не зная об этом Дмитрий продолжал ухаживать за любимцами, болезнь тем временем перетекала в хроническую форму.

«Нормальная ткань покрывалась рубцами, затвердевала и стала пропускать в организм меньше кислорода. Отсюда одышка», – сообщается в публикации.

Несмотря на то, что мужчина отказался от хобби, болезнь продолжила прогрессировать. Замедлить ее удается только с помощью медикаментов.

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