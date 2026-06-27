Врач назвала причины обострения хронической болезни легких летом

Жара, смог и даже высокая влажность могут спровоцировать ухудшение состояния у людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), несмотря на то что заболевание традиционно считают «зимним». Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.

ХОБЛ — хроническое заболевание, при котором сужаются дыхательные пути и разрушаются альвеолы — мельчайшие воздушные мешочки в легких, отвечающие за газообмен. Из-за этого человеку становится трудно выдыхать воздух, появляются одышка, хронический кашель и быстрая утомляемость.

По словам специалиста, большинство обострений действительно приходится на холодное время года из-за вирусных инфекций и воздействия морозного воздуха. Однако летом возникают другие факторы риска. Высокая температура и влажность могут усиливать чувство нехватки воздуха, а загрязнение воздуха, повышенный уровень озона и пыльца растений способны раздражать дыхательные пути и ухудшать дыхание.

«Дополнительную опасность представляет обезвоживание. В жару мокрота становится гуще и ее труднее откашлять, что тоже осложняет состояние», – предупредила врач.

Цагараева подчеркнула, что многие люди годами списывают постоянный кашель и одышку на возраст, курение или последствия перенесенных инфекций. Тем временем болезнь продолжает прогрессировать и повышает риск дыхательной недостаточности и других тяжелых осложнений.

Врач призвала не откладывать обследование до осени. По ее словам, теплый сезон можно использовать для стабилизации состояния: отказаться от курения, увеличить физическую активность, освоить дыхательные техники и при необходимости скорректировать лечение.

Специалист также рекомендовала пациентам с уже установленным диагнозом избегать перегрева, поддерживать достаточный питьевой режим, следить за качеством воздуха и строго соблюдать назначенную терапию. Регулярные осмотры и контроль функции легких помогают снизить риск тяжелых обострений и госпитализации независимо от времени года.

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