В Смоленской области на трассе нашли мальчика

В Смоленской области местные жители обнаружили ребенка на дороге. Об этом сообщает Информагентство «О чем говорит Смоленск».

По данным издания, мальчика в возрасте около четырех лет нашли на трассе недалеко от деревни Мясоедово. Как рассказали очевидцы, что-либо о себе он сообщить не смог. Травм несовершеннолетний не получил.

Вскоре начались поиски родителей. Спустя непродолжительное время семью нашли. Ребенка передали родителям.

«Организована проверка по факту происшествия. Держу ситуацию на личном контроле», – рассказал журналистам глава Вяземского округа Олег Смоляков.

До этого в Ачинске организовали поиски 32-летней матери и ее пятилетней дочери, которые ушли из дома и не вернулись. Спустя более недели ребенка без признаков жизни обнаружили около путей.

Следователи организовали необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Матери рядом с девочкой не было.

Ранее сообщалось, что в Башкирии школьница нашла в траве пятимесячного младенца.