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Общество

В Башкирии школьница нашла в траве пятимесячного младенца

Ufa1: в Башкирии пятимесячного младенца нашли лежащим в траве
Shutterstock

В Башкирии 15-летняя школьница нашла пятимесячную девочку, лежавшую в траве, родителей рядом не было. Об этом сообщает Ufa1.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Островского. Подросток обнаружила младенца и, не зная, что делать, принесла его домой к подруге. На место вызвали скорую помощь и полицию, ребенка госпитализировали, правоохранители устанавливают личность матери и обстоятельства произошедшего.

До этого в Калининградской области 47-летнюю местную жительницу обвинили в расправе над новорожденным внуком. У дочери обвиняемой начались роды. Женщина, для которой ребенок был нежеланным, оказала ей помощь, а затем удушила новорожденного внука, поместила его тело в полиэтиленовый пакет и выбросила в подвальное окно дома на улице Вокзальной в Гусеве.

Ранее пьяная россиянка сбросила маленького сына с лестницы и упала на него.

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