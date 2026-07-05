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Общество

Жители Егорьевска рассказали о первых минутах после атаки БПЛА

Жители Егорьевска рассказали об атаке БПЛА, при которой семья лишилась младенца
Официальный канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

Сразу после того, как в Егорьевске БПЛА влетел в жилой дом, оставшимся под завалами детям бросились помогать местные жители. Об этом сообщает MSK1.

Как рассказала одна из очевидиц, которая живет напротив пострадавших, в этот момент она сама собиралась с ребенком в детский сад, и, услышав характерные звуки, закрыла собой сына.

Во время атаки также пострадали машины других жителей, они вышли их осмотреть. Услышав, что под завалами дома находятся дети, они бросились на место происшествия.

«Они вытащили мальчика — звук шел с первого этажа. Я ему дала футболку, тапочки, потому что он в трусиках был. Прохожие стояли и обнимали его», – рассказала женщина.

После того, как его вытащили, ребенок не плакал, только спрашивал, когда выведут маму.

По словам другого местного жителя, отца семьи придавило плитой.

В результате оба родителя получили серьезные травмы. По данным портала, женщине ампутировали одну ногу. Оба родителя в тяжелом состоянии. Их младшего сына-младенца спасти не удалось.

Подмосковный Егорьевск подвергся атаке в ночь на 30 июня. БПЛА попал в дом семьи, где в тот момент мать спала с маленьким ребенком. Основной удар пришелся именно на эту комнату.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 90 беспилотниками за сутки.

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