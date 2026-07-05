В Ростове-на-Дону треснул дом-памятник после сноса старинного здания

В Ростове-на-Дону на Доме Фельдмана заметили трещины после сноса здания

В Ростове-на-Дону после сноса старинного дома Парамонова на соседнем объекте культурного наследия — Дома Фельдмана — обнаружили трещину. Об этом сообщили представители градозащитного движения «Мой Фасад».

Демонтаж исторического здания на улице Социалистической, 128 начался после того, как в конце 2025 года его собственник принял решение о сносе бывшего памятника архитектуры. К концу июня от четырехэтажного дома сохранилось лишь несколько стен.

Общественники еще на моменте обсуждений сноса выражали опасения, что демонтаж может повлиять на состояние расположенного рядом дома Парамоновых — объекта культурного наследия. Представители собственника заявляли, что памятнику архитектуры ничего не угрожает.

Однако, как утверждают градозащитники, после того как рабочие с помощью перфораторов разобрали примыкающую боковую стену дома Парамонова, на торцевой стене дома Фельдмана появилась трещина. Для контроля за возможным развитием деформации в середине мая на поврежденном участке были установлены специальные контрольные маяки.

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