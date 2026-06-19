В Кузбассе деревянный дом XIX века признали объектом культурного наследия

В Кузбассе был взят под государственную защиту деревянный дом, построенный в конце XIX века. Двухэтажное историческое здание находится в селе Усть-Сосново Топкинского округа. Об этом сообщает Сiбдепо.

Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте областной администрации. Сейчас в этом доме находится исполком сельского совета.

Зданию был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Власти утвердили перечень характеристик и элементов, которые представляют историческую и архитектурную ценность и должны быть сохранены. Кроме того, были четко очерчены границы участка, где находится объект, а также установлен строгий регламент работ, разрешенных и запрещенных на указанной территории.

Уточняется, что это необходимо ради обеспечения сохранности исторического памятника и культуры для будущих поколений граждан.

Ранее в Екатеринбурге открыли памятник Балабанову.