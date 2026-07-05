В России изменятся правила для доноров

Минздрав с 1 января 2027 года введет новые правила для доноров

В России с 1 января 2027 года вступят в силу новые правила для доноров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минздрава.

Документ кардинально обновляет правила прохождения медицинского обследования для доноров крови и ее компонентов. Реформа направлена на масштабную цифровизацию, сокращение бюрократии в регистратурах и повышение безопасности переливания крови.

Согласно документу, перед самой первой донацией медучреждения смогут проводить быстрое экспресс-тестирование на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций (передающихся через кровь).

Анкета донора, согласие пациента и согласие на обработку персональных данных можно будет оформить в электронном формате. Срок хранения анкет и согласий увеличится с 5 лет до 30 лет на бумаге или 50 лет в Единой электронной базе данных.

До этого в Госдуме сообщили, что доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные, льготные путевки в санатории и другие меры поддержки.

Ранее врач развеяла главные мифы о донорстве крови.