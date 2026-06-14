Названы выплаты и льготы, которые могут получить доноры крови

Доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные, льготные путевки в санатории и другие меры поддержки. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По словам депутата, в день сдачи крови и ее компонентов гражданину предоставляется один или два выходных дня с сохранением среднего заработка. Для этого донору выдается специальная справка, дающая право на отгул. Стенякина отметила, что о планах сдать кровь желательно заранее уведомить работодателя и обсудить это с коллегами.

Она напомнила, что порядок предоставления льгот и выплат донорам закреплен в статье 186 Трудового кодекса РФ. Если работа человека не связана с вредными или опасными условиями труда, неиспользованный выходной можно перенести на другое время. При этом денежная компенсация за такой день не предусмотрена.

Депутат также пояснила, что при сдаче крови в выходной день работодатель обязан сохранить за сотрудником средний заработок.

По словам Стенякиной, работники, которые становятся донорами не менее двух раз в год, могут претендовать на внеочередное получение льготных путевок на санаторно-курортное лечение по месту работы или учебы.

Она добавила, что за регулярное донорство предусмотрены и другие меры поддержки. Так, почетные доноры имеют право на получение медицинской помощи вне очереди, ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, а также ежегодную денежную выплату в размере 19,5 тыс. рублей. При сдаче крови и ее компонентов по накопительной системе предусмотрены выплаты. После четвертой донации крови можно получить 24 тыс. рублей, после десятой донации тромбоцитов — 62,4 тыс. рублей, а после пятнадцатой донации плазмы — также 62,4 тыс. рублей.

Стенякина напомнила, что два года назад был принят закон, приравнявший доноров крови и костного мозга к волонтерам. По ее словам, это позволило распространить на доноров дополнительные меры поддержки, предусмотренные для добровольцев.

Ранее депутат Сергей Миронов предложил увеличить выплаты за сдачу крови и ввести новый знак «Почетный донор России» трех степеней.