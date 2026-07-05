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Дерматолог предупредил, какие болезни можно принять за солнечный ожог

Дерматолог Силин: солнечный ожог похож на фитофотодерматит и красную волчанку
Shutterstock/Jingjits Photography

Солнечный ожог можно ошибочно принять за фитофотодерматит или проявления системной красной волчанки. Об этом в беседе с RT рассказал ассистент кафедры дерматовенерологии Института клинической медицины РНИМУ имени Пирогова Алексей Силин.

По словам специалиста, такая путаница возможна из-за скрытой фазы развития солнечного ожога. Он пояснил, что фитофотодерматит возникает после воздействия ультрафиолетовых лучей на кожу, контактировавшую с соком борщевика, цитрусовых или петрушки. Это состояние проявляется полосчатыми пузырями и впоследствии оставляет стойкую поствоспалительную гиперпигментацию.

Эксперт также отметил, что под воздействием солнечного света может проявляться системная красная волчанка. В этом случае на лице появляется характерная эритема в форме «бабочки», которая, в отличие от солнечного ожога, не имеет четкой границы по линии одежды.

Силин рекомендовал при появлении необычных покраснений кожи, в том числе после пребывания на солнце, не заниматься самодиагностикой и обратиться за медицинской помощью.

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