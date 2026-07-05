В Бурятии мужчина с психическим заболеванием сжег родителей в доме

В Бурятии мужчину будут судить за случайную расправу над родителями в пожаре

Молодого человека из Бурятии будут судить после того, как его родители отравились продуктами горения в пожаре. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Кижинга, где фигурант жил в частном доме вместе с отцом и матерью. По версии следствия, 25-летний молодой человек с психическим расстройством уронил непотушенных сигарету в вещи, что спровоцировало пожар.

В этот момент родители россиянина находились в состоянии алкогольного опьянения и спали, поэтому вовремя спастись не смогли. Пожар в результате потушили.

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела, в рамках которого провели все необходимые экспертизы, в том числе и судебно-психиатрическую.

«Врачи пришли к выводу, что мужчина во время совершения деяния находился в состоянии невменяемости, страдает психическим заболеванием», – сообщается в публикации.

На данный момент расследование дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения. Суд просят о направлении фигуранта на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Ранее сообщалось, россиянка погубила своего пятилетнего ребенка, забыв потушить сигарету.