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Общество

В Подмосковье назвали самые популярные места для пляжного отдыха

РИА Новости: в Подмосковье доступны 40 пляжей и 24 зоны отдыха у воды
Александр Авилов/Агентство «Москва»

В Московской области для отдыхающих доступны 40 оборудованных пляжей и 24 официальные зоны отдыха у воды. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

В ведомстве уточнили, что 18 пляжей и столько же мест отдыха расположены на территориях парков и лесопарков.

По данным министерства, наибольшей популярностью у жителей и гостей Подмосковья пользуются пляжи на набережной реки Синички и в Живописной бухте в Красногорске, а также в парке «Липовая аллея» в Богородском и парке «Авангард» в Электростали. Среди зон отдыха у воды наиболее востребованными остаются парк культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в Химках, парк «Солнечная» в Балашихе и парк «Взлет» в Домодедово.

Кроме того, в Московской области работают более 130 отелей, санаториев и глэмпингов, расположенных у водоемов и имеющих собственные зоны отдыха. Также в регионе насчитывается свыше 50 коммерческих пляжей и мест отдыха у воды.

До этого стало известно, что в Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие сезона. По словам главы города Светланы Масловой, отдыхающим будет разрешено посещать все пляжи, которые вывели из опасной зоны.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о возможности проверить здоровье в парках

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